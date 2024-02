DORO veröffentlicht „Heart in Pain“

Am 14. Februar, zum Valentinstag, veröffentlichte DORO Pesch ihren Song „Heart in Pain“. Der Tourstart am 1. März 2024, danach folgt im Winter 2024 eine weitere Tour. Die Queen of Metal erklärt: „Dies ist ein außergewöhnlicher Song: melancholisch, rockig, mit einem überraschenden Ende und einer emotionalen Botschaft, die aus tiefstem Herzen kommt.“

„Heart In Pain“ ist ebenfalls Bestandteil der am 1. März erscheinenden digitalen 5-Track DORO EP „Conqueress Extended“.

DORO LIVE 2024:

„Conqueress – Forever Strong And Proud“

01.03.2024 Kaiserslautern Kammgarn

02.03.2024 Nürnberg Löwensaal

03.03.2024 Ulm Roxy

15.03.2024 Osnabrück Hydepark

16.03.2024 Berlin Astra

17.03.2024 Hannover Capitol

16.12.2024 Hamburg Große Freiheit 36

17.12.2024 Oberhausen Turbinenhalle

18.12.2024 Wiesbaden Schlachthof

20.12.2024 Stuttgart LKA Longhorn

21.12.2024 Markneukirchen Musikhalle

22.12.2024 München Backstage Werk

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon