Dritte Wahl kündigen ihr neues Album “Urlaub in der Bredouille” an, erste Single draußen

Die Rostocker Punkrocker Dritte Wahl kündigen ihr neues Album “Urlaub in der Bredouille” für den 15. Dezember 2023 an. Die neue Vorabsingle daraus, “Wir schießen die Milliardäre ins All”, erschien kürzlich samt Musikvideo. Im Dezember spielen Dritte Wahl Release-Konzerte in Rostock, Leipzig, Frankfurt, Berlin und Hamburg.

Dritte Wahl – © Credits: Andreas Hornoff

Die Rostocker Punkrock-Institution begeht ihren 35. Geburtstag also nicht mit einem “Best-Of”-Rückblick, sondern mit neuen Songs und einem Ausblick in die Zukunft.

Dritte Wahl – Wir schießen die Milliardäre ins All (Musikvideo)

Dritte Wahl live:

15.12.2023 Rostock, MAU Club

16.12.2023 Rostock, MAU Club

27.12.2023 Leipzig, Haus Auensee

28.12.2023 Frankfurt, Batschkapp

29.12.2023 Berlin, Columbiahalle

30.12.2023 Hamburg, Sporthalle

