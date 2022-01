Drowningman veröffentlichen ersten Song seit 16 Jahren

Die US-Band Drowningman stammt aus Burlington, Vermont, und gründete sich im Jahr 1996. 2002 löste sich die Band auf, fand 2004 wieder zusammen und trennte sich im darauffolgendem Jahr 2005 erneut. Die letzten beiden Veröffentlichungen sind die 2004 erschienene Compilation “Learn to Let It Go” (Law of Inertia Records) und das 2005 veröffentlichte Release “Don’t Push Us When We’re Hot” (Thorp Records).

Seit 16 Jahren ist jetzt im neuen Jahr der erste neue Track namens “Navigating Grief And Loss In A Pre-Apocalyptic Landscape” und ihr könnt euch diesen weiter unten über YouTube oder über Bandcamp anhören: