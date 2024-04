Earth Crisis und Public Enemy Mitglieder mit gemeinsamer Single “Live Free”

Mitglieder der beiden Bands Earth Crisis und Public Enemy haben kürzlich eine gemeinsame Single mit dem Titel “Live Free” veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Benefit-Single für eine gute Sache. Earth Crisis Sänger Karl Buechner und Gitarrist Scott Crouse haben sich mit Chuck D von Public Enemy zusammen geschlossen. Craig G von Juice Crew ist ebenfalls mit dabei. Produziert wurde das Stück von Krohme. Die Einnahmen gehen an Punks For Autism.

© CHUCK D, CRAIG G, EARTH CRISIS – Live Free (Artwork)

Das Label Bitter Melody Records schreibt zur Split unter anderem folgendes: “The almighty Chuck D, Craig G from legendary Juice Crew, and Scott and Karl from Earth Crisis team up to bring you a track that would fit perfectly on the Judgement Night soundtrack, and for a good cause.”

Erhältlich ist die 7” hier.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon