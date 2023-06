Im vergangenen Jahr feierte die Band Electric Callboy die Premiere ihres Escalation Fest in Oberhausen. Nun verkünden sie die ersten Gäste für das Escalation Fest 2023 in der Rudolf-Weber-Arena. Dieses findet am 23. September 2023 statt. Mit dabei sind die PunkRapper von Swiss & die Andern, die Band Rise Of The Northstar und The Butcher Sisters.

© Escalation Fest 2023