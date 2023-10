Ellen Atwood veröffentlicht Musikvideo zur neuen Single „Bathroom Sink“

Als Vorgeschmack auf ihr am 17.11.2023 erscheinendes Album „Humboldt Street“ veröffentlicht US-Amerikanische Akustik-Pop Singer-Songwriterin Ellen Atwood nun „Bathroom Sink“. Dieses ist nach „Small“ und „Bird’s Eye View“ nun die dritte Veröffentlichung des kommenden Albums.

In „Bathroom Sink“ geht es um die düsteren und dunklen Nachwirkungen einer gescheiterten Beziehung. Ellen Atwood präsentiert sich hier mit ehrlichem Gesang und satten Harmonien über einem gedämpften Klavier. Dazu verzerrte Synthesizer und ein druckvolles Schlagzeug und so die emotionale Klaustrophobie in einem einzigen Song präsentieren.

Einen Eindruck des Songs kann man sich hier in diesem in One-Take-Shot Musikvideo machen.

