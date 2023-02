Emanuela (AD/AL 23 Edit) von Fettes Brot Songkritik

Leider ist es bald so weit. Fettes Brot werden ein letztes Mal auf Tour gehen und mit einem finalen Wochenende in Hamburg ihren Abschied aus der Musikwelt nehmen.

Emanuela AD/AL 23 Edit von Fettes Brot

Bevor es aber so weit ist, erscheint am 10.02.2023 noch das Greatest Hits Album „History“ auf dem die Band noch einmal versammelt alle ihren großen Hits präsentiert.

Zu diesen gehört auch „Emanuela“, der laut eigener Aussage im Jahre 2005 am meisten illegal heruntergeladene Song im deutschsprachigen Raum war. 2005 war es der erste große Stilbruch der Band, da man sich mit „Emanuela“ von diesem typischen deutschen Rap Image abwendete und eine ganz neue musikalische Richtung eingeschlagen hat. Auf einmal war Fettes Brot wieder in aller Munde und fast jede Person in Deutschland konnte diesen eingängigen Refrain mitsingen.

Für das Abschiedsalbum hat man ein wenig in der Plattenkiste gestöbert und auf der „B-Seite“ der „Emanuela“ Maxi diesen coolen Remix gefunden. Dieser hat mich schon damals immer irgendwiw an das „Run DMC“ Revival aus dem Jahre 1997 erinnert, als ihr Hit „It’s like that“ von Jason Nevins überarbeitet wurde.

Da die Originalversion des (AD/AL) Mixes ein wenig lang war, hat die Band das Ganze noch ein wenig zurechtgestutzt und neu zusammengemischt, so dass ein echter Kracher entstanden ist. Der Bass ist echt fett (im wahrsten Sinne des Wortes) und an und für kann man es kaum glauben, dass dieser Song schon fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Es ist zwar nicht der von allen geliebte Radiosong, aber dennoch eine sehr coole Version davon.

„Emanuela (AD/AL ´23 Edit)“ ist ein netter Vorgeschmack auf das kommende Album, welches noch einmal einen guten Querschnitt der über 30-Jahre langen Schaffenszeit dieser Hamburger Hip-Hop Kapelle bietet.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten