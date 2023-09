Evanescence kündigen “Fallen”-Jubiläums-Edition an

Evanescence kündigen zum 20-jährigen Geburtstag ihres legendären Debütalbums “Fallen” eine entsprechende Jubiläums-Edition an. Außerdem gibt es schon jetzt eine bisher unveröffentlichtes “Bring Me To Life”-Demo online zu hören. Das remasterte und erweiterte Album enthält die Hits “My Immortal”, “Everybody’s Fool”, “Going Under” und das GRAMMY®-gekrönte “Bring Me To Life”, plus Bonusmaterial – einschließlich B-Seiten, bisher unveröffentlichte Demos und Live-Aufnahmen. Das Release ist ab dem 17. November 2023 auf Vinyl, CD und digital über Concord erhältlich. Eine limitierte Super Deluxe-Box folgt im Februar 2024.

Heute ist “Fallen” das sechstbestverkaufte Album des 21. Jahrhunderts (knapp hinter Lady Gagas “The Fame” und vor Coldplays “A Rush of Blood to the Head”) und bleibt mit mehr als 17 Millionen verkauften Exemplaren weltweit eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Im Jahr 2022 erhielt Fallen die seltene Diamant-Zertifizierung der RIAA, die 10 Millionen verkaufte Exemplare des Albums in den USA anerkennt.

“20 Jahre später hat dieses Album nie mehr bedeutet”, schreibt Lee in ihrem Vorwort. “Fallen war der Soundtrack zu ersten Lieben, epischem Herzschmerz, Selbstverwirklichung, Hochzeitstagen, letzten Abschieden, Freundschaften und zahllosen anderen Momenten in so vielen Leben … ganz zu schweigen von meinem eigenen. Ich bin für immer bescheiden und dankbar, ein Teil davon zu sein.”

© EVANESCENCE – Fallen 20th Anniversary (Artwork)

Tracklisting „Fallen“ (20th Anniversary Edition)

1 Going Under

2 Bring Me To Life

3 Everybody’s Fool

4 My Immortal

5 Haunted

6 Tourniquet

7 Imaginary

8 Taking Over Me

9 Hello

10 My Last Breath

11 Whisper

12 My Immortal (Band Version)

13 Breathe No More

14 Farther Away

15 Missing

16 My Immortal (strings version)

17 Bring Me To Life (demo 2002)

18 Bring Me To Life (AOL session 4/15/2003)

19 Going Under (live Madrid 40 PP)

20 Bring Me To Life (live MMM acoustic 2020)

21 My Immortal (live 2022)

