Feine Sahne Fischfilet landen mit “Alles glänzt” auf Platz 3 und kündigen Garagen-Alarm-Konzerte an

Auf ihrem bandeigenen Plattenlabel Plattenweg Tonträger hat die Band Feine Sahne Fischfilet ihr aktuelles Studioalbum “Alles glänzt” veröffentlicht und landete auf Platz 3 der deutschen Albumcharts. Außerdem kündigen sie ihre Garagen-Alarm-Konzerte an.

Diese erfolgreiche Premiere zelebrierte die Band am Freitag in Wien vor 3.000 begeisterten Fans bei einem umjubelten Open Air-Konzert in der dortigen Arena. Die Songs haben die fünf Musiker gemeinsam mit dem Produzenten Philipp „Philsen“ Hoppen (Die Ärzte, Kraftklub, Deichkind) eingespielt.

Die Band möchte sich mit der Aktion “Garagen-Alarm-Konzerte” bedanken und erzählt warum, wieso und weshalb und überhaupt:

„Hat nen Grund, warum wir auf dem Cover von „Alles glänzt“ an einer Garage rumhängen: Im Osten gehörten Garagenhöfe einfach dazu, zum Teil einfach ohne Genehmigung hinters Haus geknallt, die wertvolle „Pappe“ musste schließlich gut geschützt werden, nachdem man jahrelang drauf gewartet hatte. Aber die Dinger waren schon vor und auch nach der Wende viel mehr als ein Verwahrungsort für den Familientrabbi. Bis heute sind sie in vielen Gegenden auch Hobbywerkstatt, Treffpunkt, Jugendzentrum, Partykeller. Jeder von uns hat seinen „Garagen“-Moment, eine spezielle Erinnerung an so eine Bude abgespeichert.

Nachdem wir in den letzten Tagen bei den ersten Konzerten endlich wieder gemerkt haben, wie geil das ist mit Euch Verrückten zusammen abzugehen und beim Nachhausefahren geschockt waren, als wir realisiert haben, dass das nächste Konzert erst am 30.06. in Karlsruhe ist, was haltet Ihr von folgender Idee: Wir überbrücken die Zeit bis dahin einfach mit ein paar Aufritten in den besten Garagen von Euch. Wo sind die wildesten Garagen-Frauen und -Männer? Zeigt uns, wie das bei Euch aussieht, wir sind neugierig, was da abgeht und überzeugt uns, warum wir bei Euch einfallen und mit Euch feiern sollen. Wir bringen unsere Instrumente mit, um Pennplätze und Verpflegung kümmert Ihr Euch und macht Eure Garage/ Euren Garagenhof klar. Tolerante Nachbarn vorausgesetzt! Schickt uns eine Mail mit ein paar Bildern und ner überzeugenden Begründung, warum Eure Garage DAS Ding für uns ist an [email protected] EINSENDESCHLUSS ist der 30.05. um 12 Uhr.

Dann kümmern wir uns die besten Locations rauszufischen und kommen in den Wochen ab 12.06. bei Euch vorbei … Wir sind gespannt, was die Garagensituation in Restdeutschland und unseren Nachbarländern zu bieten hat!“

FEINE SAHNE FISCHFILET

“KOMM MIT AUFS BOOT” – OPEN AIRS 2023

13.05.2023 Alt Tellin, Schloss Broock (Ausverkauft)

17.05.2023 Cottbus, Gladhouse (Ausverkauft)

18.05.2023 Bischofswerda, Eastclub (Ausverkauft)

19.05.2023 AT-Wien, Arena Open Air

30.06.2023 Karlsruhe, Kulturbühne

14.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

15.07.2023 Dresden, Filmnächte am Elbufer

22.07.2023 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

29.07.2023 Berlin, Wuhlheide

18.08.2023 Hamburg, Open Air am Großmarkt

26.08.2023 Losheim, Strandbad Open Air

FEINE SAHNE FISCHFILET

FESTIVALTERMINE 2023

09.06.2023 AT-Nickelsdorf, Nova Rock Festival

01.07.2023 CH-St. Gallen, Open Air St. Gallen

– 09.09.2023 Jarmen, Wasted in Jarmen Festival

