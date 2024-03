Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour 2024: Exklusive Show in München im September

AWR Music Productions und Square Enix kündigen die spektakuläre Ankunft der Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour an. Das Konzertereignis stützt sich vollständig auf das von SQUARE ENIX. Der exklusive Vorverkauf startete am 8. März 2024 um 18:00 Uhr.

Die Tour präsentiert brandneue symphonische Arrangements der Musik von FINAL FANTASY VII REBIRTH, einschließlich der musikalischen Stücke von Nobuo Uematsu sowie neue Songs von Mitsuto Suzuki und Masashi Hamauzu. Unter der Leitung renommierter Dirigenten werden über 100 Musiker sowie ein Chor diese Musik live aufführen. Spezielle, hochauflösende Videoszenen von SQUARE ENIX werden das Publikum direkt in die Welt des legendären Spiels führen.

Die Tour wird von Eric Roth, einem renommierten Dirigenten bei AWR Music, geleitet.

Final Fantasy VII Rebirth ist ein 2024 Action-Rollenspiel, das die Fortsetzung von Final Fantasy VII Remake (2020) darstellt. Das Spiel kombiniert Echtzeit-Action mit strategischen und Rollenspielelementen und setzt die Geschichte unmittelbar nach den Ereignissen des Remakes fort.

Die einzige Deutschlandshow der bevorstehenden Tour wird am am 14. September 2024 um 20:00 Uhr in der Olympiahalle in München stattfinden. Als Tourveranstalter fungiert RBK Fusion. Der exklusive Vorverkauf begann am 8. März 2024 um 18:00 Uhr und lief für 72 Stunden über Reservix. Weitere Ticketverkaufssysteme starteten am 11. März 2024 um 18:00.

