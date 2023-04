Freezing Volume 1 mit Sammelschuber Limited Edition Blu-ray Kritik

Die Welt steht am Abgrund. Die Nova, Monster aus einer fremden Dimension, bedrohen den Fortbestand der Menschheit. Einzig die Pandora-Kämpferinnen können sich gegen diese überdimensionalen Monster behaupten und sie vernichten.

Freezing – Volume 1 mit Sammelschuber LTD.

Um eine Pandora-Kämpferin zu werden muss man an den „Genetics“ Militärakademien mehrere Jahre für den Kampf trainiert werden. Dazu erhält jede Schülerin besondere Implantate, die es ihnen ermöglichen Rüstungen und Waffen aus dem „Nichts“ zu erstellen.

Doch diese genetisch modifizierten jungen Frauen sind nicht alleine. Nur zusammen mit ihren männlichen Partnern, den so genannten Limiters, können sie ihr volles Potential nutzen und die Freezing Technik aktivieren. Diese hält ihren Gegner für einige Zeit wie paralysiert gefangen, so dass ein relativ sicherer Angriff der Pandora-Kämpferin erfolgen kann.

Eine dieser Kämpferinnen ist Satelizer el Bridgette, die den Beinahmen „die unantastbare Königin“ hat. Diese ist zwar erst in der Mittelstufe der Akademie, ist aber durch ihre Kampfkunst und ihr Fähigkeiten bisher ungeschlagen und das sogar ohne Limiter. Bisher hat es niemand mit der eher seltsamen Einzelgängerin ausgehalten.

Das alles ändert sich, als der junge Kazuya Aoi an der „West Genetics“-Akademie aufgenommen wird. Schon am ersten Tag sorgt Kazuya nur durch seine reine Anwesenheit dafür, dass Satelizer ihre erste herbe Niederlage einstecken muss. Irgendetwas ist an dem jungen Mann, was „die unantastbare Königin“ völlig aus der Bahn wirft.

Während Satelizer nicht mit den neuen Gefühlen umgehen kann, versucht Kazuya der Limiter dieser schönen Schülerin zu werden. Doch im Laufe der Zeit hat sich Satelizer an der „West-Genetics“ Akademie mehr Feinde als Freunde gemacht, so dass ihre Mitschülerinnen alles in ihrer Machtstehende unternehmen um diese Verbindung zu verhindern.

Scheinbar reagieren Kazuya und Satelizer auch ohne direkte Bindung schon aufeinander, so dass es Satelizer zum einen möglich ist ihren Pandora-Modus, einen Super-Angriff, einzusetzen, zum anderen Kazuya aber auch ein Freezing benutzen kann, welches nicht nur einen, sondern gleich mehrere Gegner einfriert. Doch die Neiderinnen sind nicht weit und so entbrechen immer wieder harte Kämpfe auf dem Schulgelände um diese beiden Schüler auseinander zu halten.

Mit dem ersten Volume von „Freezing“ veröffentlicht Polyband Anime nun die ersten sechs Episoden dieser Ecchi-Anime Serie aus dem Jahr 2015. Die Serie basiert auf der gleichnamige Manga-Vorlage von Autor Lim Dali Young und Künstler Kim Kwang Hyun und richtet sich durch den Ecchi Stil vor allem an ein männliches Publikum.

Die Serie an sich ist unterhaltsam und erinnert ein wenig an die Geschichten um „Godzilla“ oder „Pacific Rim“. Plötzlich erscheinen riesige Monster auf unserer Erde, die nur von einigen auserwählten Personen gestoppt werden können. Bei „Freezing“ sind es genmanipulierte junge Frauen, die im Kampf untereinander leider auch mal die Kleidung verlieren, die aber schnell wieder neu erschaffen werden kann.

Die Zeichnungen und die Musik der Serie sind hervorragend und auch die deutsche Tonspur ist wirklich gelungen. Da es sich bei dieser Ausgabe um die limited Edition handelt bietet Polyband neben der eigentlichen Blu-ray noch einen Sammelschuber für beide Volumes der Serie. Darüber hinaus bietet die Box noch ein XXX-Wendecover, drei Fan-Postkarten und ein ausführliches Booklet mit Hintergrundinformationen zur Serie und den Figuren.

Polyband Anime hat hier wieder ein gutes Gespür für eine deutsche Erstveröffentlichung bewiesen. „Freezing“ bietet alles, was man von einer Ecchi Serie erwartet. Es gibt viel Spannung mit bombastischen Actionszenen, aber auch einiges an Komik sowie ein passendes Maß an Erotik. Ich bin schon gespannt, wie es weitergehen wird und ob die Kämpferinnen trotz allem gegen die Bedrohung zusammenstehen werden…

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten