Fritz Wepper ist tot

Der Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Seit circa einem Monat befand sich der Mime und Synchronsprecher in einem Hospiz in Oberbayern, in welchem er palliativ behandelt wurde. Gestorben ist er am heutigen 25. März 2024.

Geboren wurde der Schauspieler am 17. August 1941 in München und wurde vor allem durch seine Rollen in dem Antikriegsfilm „Die Brücke“, den Serien „Der Kommissar“, „Derrick“ und „Um Himmels Willen“ sowie als Psychiater in der Serien „Mord in bester Gesellschaft“ bekannt.

Im November 2023 verstarb sein jüngerer Bruder Elmar Wepper, der ebenfalls Schauspieler war, im Alter von 79 Jahren.

Fritz Wepper hinterlässt seine Frau sowie seine Tochter Sophie.

