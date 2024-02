Fürchten lernen von Nando von Arb Comic Kritik

Im Jahre 2023 in einer ersten Auflage erschienen, folgt im März 2024 von „Fürchten lernen“ von Nando von Arb die zweite Auflage. Und wie der Titel schon mitteilt, dreht sich viel um das Fürchten. Namentlich: Angst. Und zwar vor vielen Dingen. Die Beschreibung zum Buch auf der Verlags-Website liest sich daher wie folgt:

Nando von Arb „Fürchten lernen“ (© Edition Moderne)

„Episodisch erzählt Nando von Arb von unterschiedlichen Angsterfahrungen. Diese sind an persönliche Erfahrungen geknüpft, haben aber auch ein hohes Identifikationspotenzial und dadurch ­etwas universell Gültiges. So spricht Nando von der Angst vor dem Dunkeln, vor Einsamkeit, Krankheit, Tod … Oft wirkt die vordergründige Angst eher wie ein Symptom einer erheblich tiefer ­liegenden, anderen Angst.

In seinem unverkennbaren Stil und farblich und technisch vielfältig lädt Nando von Arb die Lesenden in eine bunte (alb)traumhaft anmutende Welt ein und findet starke, überraschende Bildideen für das, was zwischen den Zeilen liegt.“

Selbst mit Ängsten geplagt, kann ich mich in diesem Buch durchaus an einigen Stellen wiederfinden. Leider. Bisher ist mir eine stärkere Ausprägung erspart geblieben, dennoch ist eine Tendenz zum Schlechteren auch bei mir erkennbar.

Hier werden verschiedene Ängste in verschiedenen Ausprägungen und in diversen Situation beschrieben. Bis hin zu einem Notruf, einem erneuten, wie es scheint, der auf eine Panikattacke basiert. Das ist auf vielen Ebenen sehr unangenehm und macht beim Lesen schon eine entsprechend bedrückte Stimmung. Aber: Finde ich gut. Alles, was berührt und Gefühl auslöst, bleibt in den Köpfen hängen und macht, im Optimalfall, sensibel für zukünftige und eigene Konfrontationen mit derlei Zuständen. Bei sich oder bei anderen. Man kann dann also helfen. Und sei es nur den Notruf zu wählen, es ernstzunehmen und Beistand zu leisten.

Ein schönes Werk, interessant gestaltet und ein persönlicher Einblick.

Mehr zum Buch beim Verlag Edition Moderne

Nando von Arb:

«Fürchten lernen (2. Auflage)»

ISBN 978-3-03731-264-3

428 Seiten, farbig

11.5 × 16.5 cm, Hardcover

Auflage: 2023 Auflage: 2024

Die 2. Auflage wird ab März 2024 ausgeliefert.

