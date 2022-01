Full Force Festival 2022 mit weiterer Bühne

Das Full Force Festival 2022 gibt zum Beginn des neuen Jahres bekannt, dass es eine weitere, vierte Bühne in diesem Jahr auf dem Festival geben wird. Die Veranstalter launchen die Backyard Stage und versprechen Club-Atmosphäre unter freiem Himmel. Das Full Force Festival 2022 findet vom 24. bis zum 26. Juni in Ferropolis statt. Dazu heißt es in einem Instagram-Post:

„Hey Family, zu den Neujahrswünschen, haben wir direkt noch eine Überraschung für Euch! Wir freuen uns Euch unsere neue Bühne für das Full Force Festival 2022 vorstellen zu dürfen: Die Backyard Stage! Auf dieser vierten Full Force Bühne findet Ihr Hinterhof-Feeling und Clubatmosphäre pur – und das unter freiem Himmel! Wir können Euch schon jetzt verraten, dass wir bereits großartige Acts gebucht haben, die noch nie bei uns gespielt haben, die Ihr vielleicht noch gar nicht kennt oder die übliche Genre-Grenzen sprengen werden. Welche Acts das sein werden verraten wir Euch in Kürze. Seid gespannt und freut Euch drauf! Keine Sorge – Ihr bekommt demnächst natürlich auch ein Update zu weiteren Acts im Line Up“ https://www.instagram.com/p/CYLu5avIiLK/?utm_source=ig_web_copy_link

Als Headliner gibt es 2022 Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine und The Ghost Inside. Weitere Bands sind:



KILLSWITCH ENGAGE

STICK TO YOUR GUNS

ANTI-FLAG

AS EVERYTHING UNFOLDS

AUGUST BURNS RED

BLEED FROM WITHIN

BOB VYLAN

BOSTON MANOR

BOYSETSFIRE

COUNTERPARTS

CREEPER

CROSSFAITH

DRAGGED UNDER

DREAM STATE

EMIL BULLS

EQUILIBRIUM

FROG LEAP

FROM FALL TO SPRING

GATECREEPER

GET THE SHOT

GUTALAX

HOT MILK

IMMINENCE

KNOCKED LOOSE

KONVENT

KVELERTAK

ME & THAT MAN

MENTAL CRUELTY

MOSCOW DEATH BRIGADE

NASTY

NECK DEEP

OBITUARY

OCEANS

OF MICE & MEN

ONE STEP CLOSER

ORBIT CULTURE

PORTRAYAL OF GUILT

RAISED FIST

ROTTING CHRIST

SEEYOUSPACECOWBOY

SILVERSTEIN

SOILWORK

SWISS & DIE ANDERN

THE RUMJACKS

VENOM PRISON

ZEAL & ARDOR