Galileo-Spezial: Echsenmenschen, Qanon & Co.

In einem Galileo-Spezial geht es dieses Mal um Echsenmenschen, Qanon und vielen anderen Gruppierungen. Allen gemein: ihre Anhänger glauben alle oder teilweise an sogenannten Verschwörungstheorien. Obwohl: Verschwörungsmythen ist besser. Eine Theorie suggeriert eine faktisch belegbare Grundlage. Das wird leider schon in der Überschrift des Video falsch gemacht. Aber macht euch in diesem Video selbst ein Bild. Warum man Verschwörungsmythen sagen sollte, könnt ihr indes hier nachlesen.

Echsenmenschen, Qanon & Co. – Warum boomen Verschwörungstheorien? | Galileo Spezial | ProSieben