Garbage kündigen Details zur erweiterten Wiederveröffentlichung von „Bleed Like Me“ an

Die einflussreiche Alternative-Rock-Band Garbage kündigt Details zur erweiterten Wiederveröffentlichung von ihrem vierten Studioalbum „Bleed Like Me“ am 5. April 2024 über Stunvolume/BMG an. Aufgrund einer entsprechend großen Nachfrage erscheint das Werk zum ersten Mal seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2005 auf Vinyl.

„Bleed Like Me“ kann HIER vorbestellt werden.

Diese erweiterte Neuauflage von „Bleed Like Me“ aus dem Jahr 2005 wurde komplett neu gemastert und erscheint als 2CD Edition, 1LP silberfarbendes Vinyl, 2LP Deluxe rotes Vinyl und digitale HD-Formate.

Garbage – Why Do You Love Me

Shirley Manson kommentiert die erweiterte Neuauflage von „Bleed Like Me“ wie folgt:

„Dieses Album war schwierig zu realisieren und führte dazu, dass die Band kurz nach seiner Veröffentlichung eine fünfjährige Pause einlegte. Im Laufe der Jahre hat es sich jedoch zu einem festen Bestandteil unserer Diskografie entwickelt, so dass wir uns aufgrund der vielen Bitten unserer Fans entschlossen haben, es endlich auf Vinyl zu veröffentlichen.“

Als Rarität findet sich auf der CD-, der 2LP- sowie der digitaler Edition der 4:41 Minuten-Titel „Betcha“, der ursprünglich eine B-Seite der eigenständigen Single „Tell Me Where it Hurts“ war, aber während den „Bleed Like Me“-Sessions aufgenommen wurde:

Garbage – Betcha (Official Lyric Video)

Garbage – Run Baby Run (Official Video)

Garbage spielen dieses Jahr eine Reihe von Festival-Shows, darunter europäische und britische Termine auf dem Mad Cool in Madrid (10.-13. Juli) und dem TRNSMT in Glasgow (12.-14. Juli).

© Garbage – Bleed Like Me (Artwork)

„Bleed Like Me“ expanded reissue tracklistings:

2CD-Edition:

CD1: original album remastered

Bad Boyfriend

Run Baby Run

Right Between the Eyes

Why Do You Love Me

Bleed Like Me

Metal Heart

Sex Is Not the Enemy

It’s All Over but the Crying

Boys Wanna Fight

Why Don’t You Come Over

Happy Home

CD2: B-Sides, Remixes and alternative versions

Space Can Come Through Anyone

Nobody Can Win

I Just Wanna Have Something to Do

Honeybee

Never Be Free

Badass (October 2003 Ruff Demo)

Tell Me Where It Hurts

Betcha

All The Good In This Life

Witness To Your Love

Bad Boyfriend (Sting Like a Bee Remix)

Bleed Like Me (Kuppers Klub Radio Edit)

Sex Is Not the Enemy (IL’s Vocal Mix)

Sex Is Not the Enemy (Devil’s Gun Circuit Sex Remix)

Never Be Free (Goth Mix)

Tell Me Where It Hurts (Belle de Jour Mix)

Witness To Your Love (Acoustic)*

2LP-Edition:

Side A: original album remastered

Bad Boyfriend

Run Baby Run

Right Between the Eyes

Why Do You Love Me

Bleed Like Me

Metal Heart

Side B: original album remastered

Sex Is Not the Enemy

It’s All Over but the Crying

Boys Wanna Fight

Why Don’t You Come Over

Happy Home

Side C: B-Sides

Space Can Come Through Anyone

Nobody Can Win

I Just Wanna Have Something to Do

Honeybee

Never Be Free

Side D: B-Sides

Badass (October 2003 Ruff Demo)

Tell Me Where It Hurts

Betcha

All The Good In This Life

Witness To Your Love

1LP Edition:

Side A: original album remastered

Bad Boyfriend

Run Baby Run

Right Between the Eyes

Why Do You Love Me

Bleed Like Me

Metal Heart

Side B: original album remastered

Sex Is Not the Enemy

It’s All Over but the Crying

Boys Wanna Fight

Why Don’t You Come Over

Happy Home

DIGITAL HD/SD

Original album remastered

Bad Boyfriend

Run Baby Run

Right Between the Eyes

Why Do You Love Me

Bleed Like Me

Metal Heart

Sex Is Not the Enemy

It’s All Over but the Crying

Boys Wanna Fight

Why Don’t You Come Over

Happy Home

B-Sides, Remixes and alternate versions

Space Can Come Through Anyone

Nobody Can Win

I Just Wanna Have Something to Do

Honeybee

Never Be Free

Badass (October 2003 Ruff Demo)

Tell Me Where It Hurts

Betcha

All The Good In This Life

Witness To Your Love

Bad Boyfriend (Sting Like a Bee Remix)

Bleed Like Me (Kuppers Klub Radio Edit)

Sex Is Not the Enemy (IL’s Vocal Mix)

Sex Is Not the Enemy (Devil’s Gun Circuit Sex Remix)

Never Be Free (Goth Mix)

Tell Me Where It Hurts (Belle de Jour Mix)

Witness To Your Love (Acoustic)

All songs written by Duke Erikson, Shirley Manson, Steve Marker, Butch Vig, except „I Just Wanna Have Something To Do“, written by Joey Ramone, Johnny Ramone and Dee Dee Ramone.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon