Gevatter Tod / Wachen! Wachen!. Zwei Romane von der bizarren Scheibenwelt von Terry Pratchett Buchkritik

Die beiden Scheibenwelt-Romane “Gevatter Tod” und “Wachen! Wachen!” habe ich schon mehrmals gelesen und zwar auch in der vorliegenden Konstellation im Doppelroman: “Gevatter Tod / Wachen! Wachen!. Zwei Romane von der bizarren Scheibenwelt” von Terry Pratchett, erschienen bei Heyne.

Unschwer zu erkennen: Im ersten Werk geht es um den Tod, oder wie im Roman geschrieben wird: TOD. Er ist nämlich um Entschluss gekommen einen Lehrling zu wollen. Dessen Name ist titelgebend für das englische Original: Mort. Eine Abkürzung seines eigentlichen Namens. Und “Wachen! Wachen!” (engl: Guards! Guards!”) handelt von der Stadtwache. In diesem Roman beschwören Laien einen Drachen, nur kurz, wie immer betont wird. Leider mochte der Drache seinen Aufenthalt auf der Scheibenwelt, dass dieser sich einen Weg aus seiner Dimension nach Ankh-Morpork suchte. Es handelt sich dabei um die Romane Nummer 4 und 8.

Gevatter Tod / Wachen! Wachen!. Zwei Romane von der bizarren Scheibenwelt von Terry Pratchett (© Heyne)

“Mort” ist nicht nur französisch für Tod, sondern, wie wir in “Das Licht der Phantasie” erfahren haben, auch der Spitzname vom TOD höchstpersönlich. Es gibt immer wieder verschiedene Referenzen. Beispielsweise hat TOD sehr viele alte Münzen und Mort fragt ihn, wie er diese alle bekommen hat. TODs Antwort lautet: Paarweise. Eine Referenz zum osteuropäischen Brauch, die Augen einer toten Person mit Münzen zu bedecken. Und so geht es in diesem und in jedem anderen Scheibenwelt-Roman weiter.

Insgesamt waren beide Roman über 700 Seiten. Voll Witz, Scheibenwelt-Geschichten und allerlei anderen Dingen. Ich werde mir in Kürze weitere Anmerkungen zu den beiden Romanen durchlesen und bin auf die Referenzen gespannt. Natürlich war es wieder eine tolle Zeit, die ich mit den beiden Werken hatte und ich kann kaum genug davon bekommen.