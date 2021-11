Ghost kündigt “Imperatour – Europe 2022” an

Mit der “Imperatour – Europe 2022” kommt die Band Ghost für 23 Rituale in 14 Ländern auf ihre bisher größte Headliner-Tour. Die Daten sind für April und Mai 2022 und finden in UK und Europa in diversen Arenen statt. Die Tourdaten kommen weiter unten. Danach folgt auch die aktuelle Single “Hunter’s Moon”, die es hier zu kaufen gibt. Zu hören im aktuellen “Halloween Kills” Film. Regie führte Amanda Demme. Die Single erscheint am 21. Januar 2022 als 7″ Single bei Loma Vista Recordings. Die Verkaufsversion der 7-inch wird die spezielle B-Seite ‘Halloween Kills (Main Title)’ enthalten, die von John Carpenter, Cody Carpenter und Daniel Davies gespielt, produziert und bearbeitet wurde.

Unterstützt werden sie bei allen Shows von Uncle Acid & The Dead Beats und Twin Temple. Der Pre-Sale beginnt am Donnerstag, den 25. November um 10 Uhr, HIER. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 26. November um 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.ghost-official.com.

Ghost (© Photo Credit: Mikael Eriksson)