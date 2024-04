Ghost teilen ersten Teaser für kommenden Film

Die Gruppe Ghost haben kürzlich den ersten Teaser für ihren kommenden (Konzert-)Film geteilt. Der Ausschnitt läuft 30 Sekunden und enthält die Information “coming soon to cinemas worldwide”. Könnt ihr euch weiter unten selbst zu Gemüte führen.

Im vergangenen Oktober hat Ghost-Frontmann Tobias Forge bestätigt, dass Aufnahmen von den beiden Shows im September 2023 im Forum in Inglewood, Kalifornien, Teil des Films sein werden. Beide Shows hatten etwas gemeinsam: Sie waren “frei von Geräten” wie Smartphones und Smartwatches. Diese wurden in individuellen Yondr-Taschen aufbewahrt und diese wurden erst wieder am Ende der Show geöffnet.

