Glynis Johns (u.a. Mary Poppins) ist tot

Glynis Johns, geboren als Glynis Margaret Payne Johns am 5. Oktober 1923 in Pretoria, Südafrika, ist am 4. Januar 2024 in Los Angeles, Kalifornien im Alter von 100 Jahren gestorben. Sie war eine walisische Schauspielerin, Pianistin, Sängerin und Tänzerin. Die Grammy- und Tony-Preisträgerin spielte zahlreiche Hauptrollen im britischen und amerikanischen Kino der 1940er- bis 1960er-Jahre. Eine ihrer wohl bekanntesten Rollen ist die der Winifred Banks im Filmmusical namens “Mary Poppins” aus dem Jahr 1964. Den Tod teilte ihr Manager Mitch Clem dem Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“ mit.

