Green Day haben die Tracklist zum kommenden Studioalbum „Saviors“ veröffentlicht. Das neue Werk enthält fünfzehn Tracks und wurde von Rob Cavallo produziert. Erscheinen wird das Release am 19. Januar 2024.

Seite A:

The American Dream is Killing Me

Look Ma, No Brains!

Bobby Sox

One Eyed Bastard

Dilemma

1981

Goodnight Adeline

Seite B

Coma City

Corvette Summer

Suzie Chopstick

Strange Days Are Here to Stay

Living in the ’20s

Father to a Son

Saviors

Fancy Sauce

