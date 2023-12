Green Day veröffentlichen Video-Single “Dilemma”

Die Punkrock-Band Green Day veröffentlicht heute ihre neue Video-Single “Dilemma”. Dabei handelt es sich natürlich um einen weiteren Vorboten aus dem kommenden Studioalbum “Saviors”. Der Longplayer wird am 19. Januar 2024 erscheinen. Die neue Single folgt auf die zuvor veröffentlichten Singles „The American Dream Is Killing Me” und „Look Ma, No Brains!”.

Im dazugehörigen Schwarz-Weiß-Musikvideo sehen wir Billie Joe Armstrong halb bewusstlos auf dem Boden liegen. Was ist passiert? Es wird der Gig und das harte abrocken besungen aber auch das darauffolgende Safgelage. Gegen Ende des Tracks kehrt mit der einsetzenden Nüchternheit langsam die Erinnerung an die vergangene Nacht zurück – und trifft Billie wie ein Schlag ins Gesicht: Er hat alles verbockt.

“‘Dilemma’ was one of those songs that was kind of easy to write because it was so personal to me,” erklärt Billie Joe Armstrong. “We’ve seen so many of our peers struggle with addiction and mental illness. This song is all about the pain that comes from those experiences.”

Live 2024:

07.06.2024 – Rock im Park, Nürnberg

08.06.2024 – Rock am Ring, Nürburgring

10.06.2024 – Berlin, Waldbühne

11.06.2024 – Hamburg, Trabrennbahn

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon