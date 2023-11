Grillmaster Flash veröffentlicht Single „Der letzte Metalhead“ ft. Rod González (Die Ärzte)

Singer/Songwriter Grillmaster Flash veröffentlichte kürzlich seine Single „Der letzte Metalhead“ featuring Rod González (Die Ärzte). Außerdem wurde auch ein Metal-Album angekündigt. Nach Stadionrock, Punk-EP, Power Pop und Classic Rock widmet „Grilli“ sich auf seinem nächsten Album seiner großen, ersten Liebe: Dem Metal!

Heute erscheint mit „Der letzte Metalhead“ die erste Single aus dem Album „FLÆSH MËTAL“, das am 01. März 2024 bei Grand Hotel van Cleef erscheint. Die Leadgitarren des sechseinhalb minutenlangen Epos hat Rodrigo González von DIE ÄRZTE eingespielt. Und er ist nicht das einzige DÄ-Mitglied, das man auf dem neuen Album hört…

Musikvideo „Der letzte Metalhead“:

„Ich habe, so lange ich mich mit Musik auseinandersetze, schon immer Metal gehört. Schon im Alter von 13 Jahren kam ich mit Bands wie IRON MAIDEN und METALLICA in Berührung. Danach gab es eigentlich keinen Weg zurück. Das erste, was ich auf der Gitarre spielen lernte, waren Metal- und Hardrock-Riffs“, erzählt Grilli über seine Leidenschaft.

Neben Rodrigo González sind u.a. auch Bela B von Die Ärzte (Gesang bei „Der Hund von Baskerville“), Sascha Madsen (Drums auf „Die Superbösen“), Markus Kavka („Outro“) und weitere auf dem Album zu hören.

© Grillmaster Flash – Der letzte Metalhead (feat. Rodrigo González) (Artwork)

GRILLMASTER FLASH – „FLÆSH MËTAL“ Tracklist

Der letzte Metalhead (ft. Rodrigo González) Die Superbösen (ft. Sascha Madsen, Sven Nienaber/MÖRSER) Musik, nur wenn sie hart ist Gefangen in der Friendzone Ich glaube an den Rasenmähermann Im Weltall Nichts Neues Der Hund von Baskerville (ft. Bela B) Bremen-Nord Powerchord Für weniger hat’s nicht gereicht Outro (ft. Marcus Kavka)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon