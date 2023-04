Harry Belafonte: Sänger und Aktivist im Alter von 96 Jahren gestorben

Harry Belafonte ist im Alter von 96 Jahren in seinem Zuhause in Manhattan verstorben. Er war nicht nur als Sänger und Schauspieler bekannt, sondern auch als Aktivist, der in den USA mit dafür sorgte, dass einige Barrieren zugrunde gingen. Er landete mit Songs wie “Island In The Sun”, “Mary’s Boy Child” und “Day-O (The Banana Boat Song)” einige Hits. Zu seinen größten Errungenschaften zählt seine Zeit als Campaigner für POC-Bürgerrechte. Er starb an einer kongestiven Herzinsuffizienz teilte sein Sprecher Ken Sunshine mit. Geboren wurde er am 1. März 1927 als Harold George Bellanfanti Jr. in Harlem, New York City und verstarb am 25. April 2023 in seiner Wohnung an der Upper West Side in Manhattan.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon