Harry Wild Mörderjagd in Dublin Staffel 2 DVD Kritik

Harry Wild (Jane Seymour) und ihr Kollege Fergus (Rohan Nedd) sind zurück und haben nun endlich ihre eigene Privatdetektei in Dublin. Leider ist ihr erster Fall kein Grund zur Freude, denn Harrys ehemaliger Liebhaber Ray (Stuart Graham) wird erschossen in seinem Haus aufgefunden. Erschwerend kommt hinzu, dass er der Vorgesetzte von Harrys Sohn Charlie (Kevin Ryan) bei der örtlichen Polizei war und die einzige Tatverdächtige seine Frau Vivian (Ciara O’Callaghan) ist – auch eine Polizistin.

Harry Wild Mörderjagd in Dublin Staffel 2

Nach dem ersten Schock macht sich Harry auf die Suche nach dem wahren Mörder. Auch wenn Harry Vivian nicht leiden kann, glaubt sich nicht daran, dass sie ihren Mann ermordet hat. Sie vermutet aber dennoch, dass der Mörder irgendwelche Beziehungen zur Polizei hat. Auch wenn sie und Fergus zuerst einer falschen Spur folgen, entdecken sie schon bald den wahren Mörder und begeben sich damit erneut selbst wieder in Gefahr.

Mit der Aufklärung des Falles ist aber noch lange nicht genug. So geschehen immer wieder seltsame Morde mit denen die beiden Ermittler der Polizei völlig überfordert sind und so müssen immer wieder Harry und Fergus eingreifen. Neben zufälligen Morden, wird es oft aber auch persönlich.

Harrys Schwiegertochter Orla (Amy Huberman) ist zwar nicht unbedingt immer der gleichen Meinung mit Harry, sie weiß aber, dass sie sich trotz aller Unstimmigkeiten immer auf sie verlassen kann. So auch als plötzlich ein alter Freund von Orla vor der Tür steht, der Angst vor einem Auftragskiller. Sein ehemaliger Firmenpartner hat scheinbar ein krummes Ding gedreht und nun soll er dafür bezahlen.

Doch auch als der Boxtrainer von Fergus auf ganz niederträchtige Art ermordet worden ist übernehmen Harry und Fergus den Fall, auch wenn sie kein Geld dafür bekommen. Hier gebietet es die Ehre aber auch die Herausforderung, dass der Fall gelöst wird.

In besonderer Erinnerung wird den beiden Privatdetektiven aber ein Krimi-Dinner in einem Hotel auf einer abgelegenen Insel sein. Bei diesem Event sind Harry und Fergus Ehrengäste, da sie nun schon einiges an Erfahrung in der Aufklärung von Morden haben. Passend für dieses Event müssen sie sich natürlich verkleiden und da es nach einem netten Abend klingt, darf Harrys Enkelin Lola (Rose O’Neill) die beiden begleiten.

Kaum dort angekommen geschieht auch schon der erste richtige Mord. Der Koch des Hotels wurde erschlagen und das gehört definitiv nicht zum Spiel dazu. Kurz darauf geschieht ein zweiter Mord, der ebenso wie der Mord an dem Koch mit einem Ereignis in der Vergangenheit der beiden zu tun hatte. Der Gedanke an Flucht kommt sofort, doch es gibt weder Handyempfang, noch eine andere Möglichkeit zur Flucht. Und dann geschieht der dritte Mord…

Mit der zweiten Staffel von „Harry Wilde – Mörderjagd in Dublin“ veröffentlicht Edel:Motion nun sechs weitere Episoden dieser äußerst spannenden sowie amüsanten Serie mit Jane Seymour in der Hauptrolle. Diese schlüpft wieder in die Rolle der emeritierten Englischprofessorin Harry Wilde, die aber mit dem Ruhestand nicht wirklich umgehen kann. Zum Glück hat sie den jungen Fergus getroffen, der sie aus ihrer Misere gerettet hat und ihr ein neues Ziel im Leben gegeben hat.

Nun steht sie wieder vollkommen im Leben und hat auch wieder Kontakt zu ihrem Sohn, der sie dank ihrer Eigenarten mehrere Jahre nicht mehr in seinem Haus haben wollte. Leider ist es nun Fergus Leben, welches komplett auf den Kopf gestellt wird. Während sein Vater sein Leben so langsam wieder in den Griff bekommt und sogar vom Alkohol ablässt, taucht plötzlich seine Mutter aus Amerika auf und möchte wieder ein Teil der Familie werden. Doch diese Freundlichkeit ist nur vorgetäuscht, denn Fergus Mutter verfolgt einen ganz anderen Plan.

Nachdem die ersten zwei Episoden jeweils gut begonnen haben, dann aber leider ein wenig belanglos wurden, hat die Serie ab der dritten Episode wieder richtig Fahrt auf. Diese Episode ist wirklich hervorragend und äußerst amüsant, da die Trauzeugin einer sehr egozentrischen Braut ermordet wird und diese Braut trotz des Mordes die Hochzeit nicht absagen möchte. Dies ist so bizarr, dass es schon wieder komisch ist.

Generell ist „Harry Wild“ eine sehr unterhaltsame Krimiserie. Jane Seymour und Rohan Nedd sind sehr gut ausgewählte Hauptdarsteller und ergänzen sich wirklich gut. Jane Seymour ist in der Rolle der Harry Wild wirklich hervorragend und es macht Spaß ihr bei den Ermittlungen und ihren jeweiligen Verwandlungen bei der Spurensuche zuzusehen. Dazu kommt noch Paul Tylak in der Rolle des besten Freundes, der nun die Leitung des Lieblingspubs übernommen hat.

Ich freue mich schon auf die Fortsetzung der Serie, auch wenn dies noch eine ganze Zeit dauern wird. Auch wenn es nicht immer die besten Fälle sind, so stimmt doch die Magie zwischen den Figuren, was auch die etwas schwächeren Folgen durchaus interessant macht.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten

