Hexenhammer Malleus Maleficarum Band 2 Alles Leid währt Ewigkeit von Uwe Voehl Hörbuchkritik

Die Stadt Lemgo ist von den Mitgliedern der schwarzen Familie gereinigt worden. Verantwortlich dafür war die Inquisatorin Charlotte de Conde. Diese wurde vor vielen Jahren nicht nur selbst fast in die schwarze Familie aufgenommen, sondern wurde auch von Luzifer nach einem Handel mit ihrem Vater zusammen mit ihren Geschwistern wieder zum Leben erweckt.

Eine Bedingung für diese Wiederbelebung war, dass eines der Kinder in seinen Diensten tritt, während das andere Kind auf der Seite des Guten kämpfen wird. Doch welches Kind wird welche Seite wählen?

Nun erhält Lotte vom Großinquisitor Heinrich Institores den Auftrag, dass Lotte ihn zuerst einmal besucht um dort weitere Anweisungen zu bekommen. Nach einer langen und anstrengenden Reise, bei der Lotte und ihre Begleiterin Mathilde nicht nur einmal um ihr Leben fürchten mussten, erreichen sie schließlich mit dem Kloster den aktuellen Aufenthaltsort von Institores.

Als Lotte sich mit Institores trifft ist sie zuerst einmal völlig erschrocken. Seit ihrem letzten Treffen hat Institores körperlich stark abgebaut und ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Im Gespräch erfährt Lotte, dass das heilige geweihte Silberkreuz von Institores eine Fälschung ist und dass dieses hier im Kloster ausgetauscht worden ist. Eigentlich nimmt Institores das Kreuz nie, ab, da er aber eine Audienz beim Papst hat, hat er es hier dem Schmied zur Restaurierung gegeben.

Lotte und Institores befragen direkt den Schmied, der sie zu einem mehr als entstellten Jungen bringen, der seit Jahren im Diensten des Schmiedes ist. Während Lotte erkennt, dass der Junge auch nur ein Opfer ist, beginnt Institores sofort mit der Austreibung des Teufels. Lotte unterdessen macht sich auf die Suche nach dem wahren Drahtzieher, den sie im Abt des Klosters findet. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.

Nach diesem schweren Kampf führt der nächste Weg Lotte zur härtesten Aufgabe ihres bisherigen Lebens. Sie soll einen abtrünnigen Orden der Kirche aufhalten, die sich schon vor Jahren der Dunkelheit verschrieben haben. Der „Sanctus Lupus“ Orden besteht komplett aus Werwölfen und verbreitet seit vielen Jahrzehnten schon Angst und Schrecken in der Umgebung.

Bevor Lotte aber das Kloster betreten kann trifft sie noch einmal auf Olivaro in seiner damaligen Identität, der sie an die Wünsche der „Mönche“ anpasst und sie in eine hübsche Frau verwandelt. Nur dadurch gelingt es Lotte ins Kloster zu kommen. Doch anstatt dort direkt mit dem Aufräumen zu beginnen, wird sie zum Arbeitsdienst eingeteilt und muss die Launen der Mönche ertragen. Da sie dort Waffenlos ist muss sie auf den richtigen Moment warten und sich vor allem Verbündete suchen.

Nach ein wenig Pause veröffentlicht der Zaubermond Verlag nun das zweite Hörbuch der zweiten Dorian Hunter Nebenserie „Hexenhammer“ mit dem Titel „Alles Leid währt Ewigkeit“ währt Ewigkeit. Wie auch schon der erste Teil der Serie wurde diese Geschichte auch wieder von Uwe Voehl verfasst, dann aber von Dennis Ehrhardt und seinem Team für das Hörbuch adaptiert.

Dazu konnte Ehrhardt auch wieder Stephanie Kellner als Sprecherin der Charlotte de Conde sowie Stefan Krause als Sprecher des Olivaro verpflichten. Diesen gelingt es zusammen mit der Musik von Andreas Meyer und Dennis Simcott die passende Atmosphäre aufzubauen, so dass man als Hörer direkt in der Geschichte versinken kann.

Beim Versinken sollte man aber aufpassen, denn die Geschichte ist nicht nur an einer Stelle äußerst spannend, so dass man sich auch mal ganz gut erschrecken kann. Dazu kommt noch der übersinnliche Teil, der einen oft in Staunen, manchmal aber auch in Ekel versetzt.

Uwe Voehl hat einen guten zweiten Band verfasst, dem es eigentlich an nichts fehlt. Die Umsetzung als Hörbuch ist gelungen und die „Abgabe“ einiger Kapitel von der Protagonistin an den weiteren heimlichen Protagonisten sorgen dabei auch für Abwechslung. Interessant ist auch die Inspiration von Voehl, die er im Booklet beschreibt und die ich persönlich so gar nicht erwartet hätte.

„Hexenhammer“ ist eine gute Nebenserie zu „Dorian Hunter“ die dieses Universum noch um weitere Abenteuer und Figuren erweitert. Ich bin sehr gespannt, wo Lottes Weg noch hingehen wird und auf welche Seite sie nun wirklich gehen wird…

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten