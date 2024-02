Hot Water Music kündigen ihr neues Album „Vows“ an

Kürzlich erschien von Hot Water Music die Doppel-Single „Menace“ / „Burn Forever“ und damit folgt auch die Ankündigung für ihr neues Album „VOWS“, welches am 10. Mai 2024 über End Hits Records erscheinen wird. Mit ihrem zehnten Studioalbum zelebriert die Band aus Gainesville ihr 30-jähriges Jubiläum.

Das mit dem langjährigen Wegbegleiter Brian McTernan produzierte Album enthält hochkarätige Gastauftritte von Thrice, Dallas Green (City and Colour/Alexisonfire), The Interrupters, Daniel Fang und Brendan Yates (Turnstile) und Popeye Vogelsang (Calling Hours/ex-Farside).

Die ersten beiden Auskopplungen aus „VOWS“ sind der kraftvolle Opener „Menace“ und das fulminante „Burn Forever“.

„Heutzutage ist es leicht, sich in seinen alltäglichen Frustrationen zu verlieren“, sagt Ragan über „Menace“. „Es ist nicht immer einfach, unseren eigenen mentalen Zustand zu verstehen. Aber wir haben die Kraft in uns, innezuhalten, in unserer Wut präsent zu sein, und so einen Weg zu finden, der uns weg vom Hass führt. So können wir lernen, beim nächsten Mal besser mit einer Bedrohung umzugehen, die uns im Weg steht.“

Über „Burn Forever“ fügt Chris Wollard hinzu: „’Burn Forever‘ handelt von Trauerbewältigung. Es geht darum, Trauer zuzulassen, und auch um die Dinge, die wir lernen, um uns dabei zu helfen.“

HOT WATER MUSIC – „Menace“ // „Burn Forever“ (Single)

Musikvideo „Menace“:

Visualizer „Burn Forever“:

Auf dem neuen Album „VOWS“ bleibt das Ziel der Band dasselbe wie immer: eine kontinuierliche Weiterentwicklung mit einem scharfen Blick in die Zukunft. „Das Thema, das während der Arbeit an diesem Album immer wieder auftauchte, war das Wachstum – wie das Schreiben eines Songs, die Aufnahme eines Albums oder das Dasein in einer Band so ist, als würde man einen Samen pflanzen und ihm beim Wachsen helfen“, so die Band. „Wir denken, das hat viel damit zu tun, dass wir zurückblicken und feststellen, dass wir es in 30 Jahren geschafft haben, etwas Besonderes zu schaffen, das wir alle wirklich lieben.“

„Jeder hat viel Zeit damit verbracht, über die Reise nachzudenken, die uns hierhergebracht hat, und darüber nachzudenken, was wir von jetzt an wollen, während wir diese Platte machen“, fasst die Band zusammen. „Wir hoffen, dass sich dieses Album für jeden, der es hört, wie eine Feier unserer Geschichte und Zukunft anfühlt. Das ist es definitiv und so fühlt es sich für uns an.“

HOT WATER MUSIC – 30th Anniversary Tour 2024

07.11. Münster, Skaters Palace

08.11. Hannover, Capitol

09.11. NL – Amsterdam, Melkweg

10.11. BEL – Antwerpen, Trix

12.11. Stuttgart, LKA Longhorn

13.11. München, Muffathalle

14.11. AT – Wien, SIMM City

15.11. Leipzig, Felsenkeller

16.11. Berlin, Huxley’s Neue Welt

18.11. SWE – Stockholm, Debaser

19.11. SWE – Göteborg, Musikens Hus

20.11. DEN – Søborg, Richter

21.11. Hamburg, Grosse Freiheit 36

22.11. Wiesbaden, Schlachthof

23.11. Köln, Palladium

