Ich musste sie töten. Die Verbrechen des Dieter Zurwehme und andere authentische Fälle von Gerhard Starke und Christoph Kloft Buchkritik

Mit dem Buch „Ich musste sie töten. Die Verbrechen des Dieter Zurwehme und andere authentische Fälle“ ist von Gerhard Starke und Christoph Kloft ein interessantes Buch am 7. März 2014 im Militzke Verlag erschienen. Gerhard Starke ist Kriminalhauptkommissar a. D., Jahrgang 1944. 1971 ist er zur Kriminalpolizei nach Koblenz gewechselt, wo er bis zur Pensionierung 33 Jahre lang bei der Mordkommission arbeitete. Auftritte in den Fernsehsendungen „Aktenzeichen XY“ (ZDF), „Kommissare Südwest“ (SWR) und „Fahndungsakte“ (SAT1). Christoph Kloft ist Buchautor und Journalist, Jahrgang 1962. Studium in Mainz, Gießen, Koblenz (M.A., LA Realschulen).

Gerhard Starke, Christoph Kloft Ich musste sie töten. Die Verbrechen des Dieter Zurwehme und andere authentische Fälle (© Militzke Verlag)

Kriminalhauptkommissar Gerhard Starke betritt gemeinsam mit seinen Kollegen eine Wohnung in Remagen. Auch dieser Einsatz beginnt an einem Wochenende – wie so oft. Was Starke zu dieser Zeit noch nicht ahnt: Dies ist der Beginn einer Jagd nach einem Verbrecher, der skrupellos vergewaltigt, mordet, betrügt und alle in Angst und Schrecken versetzt. Und sie wird mehrere Monate andauern.

Das Ganze wird relativ ungeschönt wiedergegeben und, wenn ich mich recht entsinne, wird die Leserschaft auch diesbezüglich etwas vorgewarnt. Der Fall um Dieter Zurwehme steht hier im Mittelpunkt. Es gibt aber weitere Fälle. Diese sind nicht weniger interessant und grausam. Sie decken außerdem verschiedene Facetten ab. Allen gemein ist eine Grausamkeit.

„True Crime“ ist kein neues Phänomen. Ich habe erste Artikel schon in den 1990er Jahren gelesen und auch ein englischsprachiges Buch von einer Person vom Fach gelesen. Das war etwas herausfordernd, vor allem wegen des Fachjargons im Englischen.

Auch „Ich musste sie töten“ von den beiden Autoren lässt sich gut und flüssig lesen. Wer sich für spannende Geschichten aus diesem Metier interessiert, wird hier sicherlich ebenfalls fündig werden.

Buch beim Verlag

Titel: Ich musste sie töten. Die Verbrechen des Dieter Zurwehme und andere authentische Fälle

Autoren: Gerhard Starke, Christoph Kloft

ISBN: 978-3-86189-865-8 (Print)

ISBN: SBN 978-3-86189-963-1 (eBook)

