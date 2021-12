Immortal – New York 2095: Die Rückkehr der Götter DVD Review

Der Film soll auf den ersten beiden Bänden von Enki Bilals Alexander-Nikopol-Trilogie “La foire aux immortels” („Die Geschäfte der Unsterblichen“, 1980) und “La femme piège” („Die Frau in der Zukunft“, 1986) basieren. Der Film verbindet computeranimierte Figuren und Szenerien mit echten, menschlichen Schauspielern. Er lässt die künstlichen Elemente dabei bewusst nicht real erscheinen. Erstmals wurde der Film 2004 auf dem Fantasy Filmfest gezeigt.

Ich habe die Handlungen der Bücher, Comics und des Films miteinander verglichen. Die Printversionen kenne ich nicht selbst, musst daher auf Wikipedia zurückgreifen. Es muss festgestellt werden, dass sie kaum etwas miteinander zu tun haben. Alexander Nikopols Vater sieht man im Film nicht, zumindest ich nicht. Auch sieht man im Film nicht den Grund für den 30-jährigen Kälteschlaf und auch vieles andere bleibt offen. Das alles mag klingen als könne man sich den Film sparen oder nur in Zusammenhang mit den Büchern schauen. Das stimmt so nicht. Man sollte es aber tunlichst unterlassen die Medien miteinander vergleichen zu wollen und die Romanhandlung im Film in möglichst vielen Handlungen versuchen zu entdecken. Das wäre frustrierend nehme ich an.

Mit der Tatsache, dass ich vorher keine Kenntnis vom Roman oder den Comics hatte – schon damals zum DVD-Release 2004/2005 nicht – hatte ich keine Probleme. Den Film “Immortal – New York 2095: Die Rückkehr der Götter” konnte ich auch ohne verstehen und bin sogar froh, die Bücher, die Comics, nicht zu kennen. Vielleicht lese ich sie irgendwann aber so konnte ich jetzt schon mehrmals den Film genießen ohne sonderlich frustriert zu sein.

So hat der Film mir erneut eine Freude bereitet und ich finde ihn nach circa fünfzehn Jahren immer noch außerordentlich gut. Spannend ist die Mischung aus Animation/CGI und den echten Schauspielern aber auch die Handlung macht Spaß. Es hat moralische wie ethische Aspekte, Science-Fiction, Spannung, Romantik und sogar Action. Eine angenehme Mischung und erneut ein wunderbares Filmerlebnis.

Wertung: 8,5 von 10 Punkten

Originaltitel: Immortal (Ad Vitam)

Genre: Science Fiction

Produktionsland und -jahr: Italien, Frankreich, Großbritannien 2004

Regie: Enki Bilal

Darstellerinnen und Darsteller: Charlotte Rampling, Linda Hardy, Thomas Kretschmann

TECHNISCHE DATEN

DIGITAL:

FSK: ab 12 freigegeben

Bild: 1080p/24 HD, 1,85:1

Ton: DTS-HD Master Audio 5.1, Dolby Digital 2.0 (Deutsch)

Sprache: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch