Jain landet viralen Hit mit “Makeba”

Nach der Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums “The Fool” ist Jain das neue TikTok-Phänomen mit ihrem Hit “Makeba” aus dem Jahr 2015. Mit über 5,5 Millionen Creations und über 11,5 Milliarden Aufrufen in 3 Wochen hat der Song die Top 50 der globalen TikTok-Charts erreicht, ist auf Platz 1 der globalen Shazam-Charts und verzeichnet weltweit in den letzten 7 Tagen ein Wachstum von +164% (1,8 Millionen) bei den Streaming-Zahlen.

© Jain – The Fool Album Artwork

Auch in Deutschland sind die Zahlen gut: Mit über 148.000 täglichen Streams liegt der Song derzeit auf Platz 61 der deutschen Charts und bahnt sich den Weg in die Top 50. Der Text ist eine Hommage an Miriam Makeba, auch bekannt als “Mama Africa”, eine südafrikanische Sängerin und Aktivistin.

Seht und hört Video zu „Makeba“ hier: