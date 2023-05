Judas Priest kommen mit Saxon und Uriah Heep auf Europa-Tour

Judas Priest haben eine gemeinsame Tour mit Saxon und Uriah Heep bekanntgegeben. Die neue Tourdaten ergänzen die schon bekannten UK-Daten um einige weitere Stationen. Stattfinden werden die Gigs im Jahre 2024.

Mar 11 Glasgow, UK – OVO Hydro

Mar 13 Leeds, UK – First Direct Arena

Mar 15 Dublin, IRE – 3 Arena

Mar 17 Bournemouth, UK – International Centre

Mar 19 Birmingham, UK – Resorts World Arena

Mar 21 London, UK – OVO Arena Wembley

Mar 24 Frankfurt, GER – Festhalle

Mar 25 Munich, GER – Olympiahalle

Mar 27 Dortmund, GER – Westfalenhalle (no Saxon)

Mar 29 Prague, CZE – O2 Arena

Mar 30 Krakow, POL – Tauron Arena

Apr 01 Vienna, AUT – Stadthalle

Apr 03 Basel, SWI – Jacobshalle

Apr 05 Lyon, FRA – Tony Garnier (no Uriah Heep)

Apr 06 Milan, ITA – Mediolanum Forum (feat. Phil Campbell And The Bastard Sons) (no Uriah Heep)

Apr 08 Paris, FRA – Zenith (no Uriah Heep)

© Judas Priest – Metal Masters Tour 2024