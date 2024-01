Jussi Adler-Olsen kommt nach Unna

Im Jahre 2024 geht auch wieder das “Mord am Hellweg”-Festival über die Bühne. In vielen Städten und verschiedenen Locations gibt es dann über einen längeren Zeitraum Lesungen und andere Events passend zur Literatur. Zum Finale der Carl-Mørck-Reihe von Jussi Adler-Olsen kommt der Autor in die Erich-Göpfert-Stadthalle in Unna. Der Träger des Europäischen Krimipreises präsentiert mit „Verraten“ den lang erwarteten zehnten und letzten Fall für Carl Mørck, der im März erscheint. Wer Jussi Adler-Olsen also noch einmal gemeinsam mit seiner Kultfigur erleben möchte, sollte am 27. März nach Unna kommen. Der Vorverkauf für dieses ganz besondere Intermezzo startet ab sofort.

Schauspieler Peter Lohmeyer („Das Wunder von Bern“) übernimmt den deutschen Lesepart. Margarete von Schwarzkopf (Kulturjournalistin, u.a. NDR und DR) wird gewohnt moderieren und Gespräche führen. Sowohl Peter Lohmeyer als auch Margarete von Schwarzkopf begleiten Jussi Adler-Olsen von Anfang an auf seinen Lesetouren. Und so verspricht das seit Jahren eingespielte Team zum großen Abschluss der Carl-Mørck-Reihe eine äußerst unterhaltsame Leseshow und einen sehr spannenden Abend.

Seine Bücher werden regelmäßig verfilmt. Das Intermezzo mit „Verraten“ ist eine Sonderveranstaltung von „Mord am Hellweg XI“ 2024 vor Beginn des eigentlichen Festivals im nächsten Herbst. Der achtwöchige Veranstaltungsreigen geht vom 14. September bis 08. November über die Bühne. Fans des Festivals müssen sich leider noch etwas gedulden. der Vorverkauf dafür beginnt erst im Februar.

Verraten von Jussi Adler Olsen (© dtv)

