Kanda Sayaka verstorben

Kanda Sayaka, geboren am 1. Oktober 1986, ist am 18. Dezember 2021 gestorben. Sie war eine japanische Schauspielerin und Sängerin sowie Synchronsprecherin. Am Todestag ist sie aus ihrem Hotel in Hokkaido gestürzt. Sie war das einzige Kind von Masaki Kanda und Seiko Matsuda. Sie wurde im Außengarten des 14. Stockwerks im Hotel im Chūō ward, Sapporo. Das “Ward” bezeichnet hier eine Verwaltungseinheit. Sie wurde bewusstlos in Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt. Die Hokkaido Prefectural Police untersucht den Tod aktuell und überprüft die Möglichkeit eines Suizids. Solltest du dich schlecht fühlen, bitte schaue hier nach und kontaktiere dort die Hilfestellen.

Sie war in Sapporo für ihren Auftritt im Musical My Fair Lady.

Sie erlangte deutlich größere Bekanntheit durch ihre Synchronsprecherrolle in der japanischen Version von Disneys “Frozen”, in der sie die Rolle von Anna sprach und als Sprecherin von Yuna in Sword Art Online (TV Anime und Film). Desweiteren besetzte sie Rollen im TV und Theater, veröffentlichte einige Alben mit eigener Musik sowie Vocaloid-Cover auf YouTube.