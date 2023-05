Kesha mit neuem Album “Gag Order”

Die Musikerin Kesha ist mit ihrem neuen Studioalbum “Gag Order” am Start, welches frisch erschienen ist. Es ist das fünfte Album in der Diskografie der GRAMMY-Nominierten. Das neue Werk wurde von Rick Rubin produziert, mit Kesha als ausführende Produzentin. Kesha hat weltweit mehr als 14 Millionen Alben verkauft, ca. 6,9 Milliarden Audiostreams und 1,7 Milliarden Videostreams weltweit. Außerdem hatte sie 9 Top-10-Hits in den Billboard Hot 100, darunter vier Nummer-1-Singles in den Top-40-Radios – “TiK ToK”, “Your Love Is My Drug”, “Die Young” und “Timber”.

Weiter unten folgen das Cover und ein, zwei Tracks aus dem Longplayer.

© Kesha – Gag Order Cover (© Sony Music)