Kettcar veröffentlichen Video-Single “Doug & Florence”

Kürzlich veröffentlichten Kettcar ihre zweite Single aus ihrem Album „Gute Laune ungerecht verteilt“. „Doug & Florence“ ist eine Klassenutopie über die vermeintliche Gleichheit in unserer Gesellschaft. Kürzlich erschien auch das Musikvideo zu dem Song, das für die Band äußerst ungewöhnlich ist. Außerdem hat die Band ein besonderes Release-Konzert auf Helgoland angekündigt.

KETTCAR – „Doug & Florence“ (Single) Musikvideo

Regisseur Kay Otto zum Video: „’Young man what do you want to be?‘ – Astronaut, Bauarbeiter, Feldherr, Feuerwehrmann und‘ 68er Student. Die Indie-Village People sind zurück und sie haben einen Hammer mitgebracht.

Wile E. Coyote mag auch damit den Roadrunner nicht zur Strecke gebracht und Alexander Kluge den Konjunktiv unlängst als die Möglichkeit neben der Wirklichkeit bezeichnet haben. Doch gerade deswegen gilt, ‚young man, you can make real your dreams, but you’ve got to know this one thing, no man does it all by himself.‘

Wahrheit kennt natürlich kein Geschlecht. Fotografie ist Wahrheit und Kino ist Wahrheit 24-mal pro Sekunde, sagt Jean-Luc. Das Video haben wir mit 25 Bildern pro Sekunde realisiert, mehr ist mehr.“

Auch hat die Band diese Woche das Release-Konzert zum Album angekündigt: Am Freitag, dem 05.04., spielt die Band in der Nordseehalle auf Helgoland. In Kooperation mit der FRS Helgoline können Fans mit einem gecharterten Schiff von den Landungsbrücken in Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland zum Konzert, und abends wieder zurück, fahren.

Alle Informationen zur Veranstaltung, sowie der Vorverkauf, der am 22.02. um 12:00 Uhr startet, finden sich auf der Seite der FRS Helgoline: https://bit.ly/49nAkVy

