Kill The Lights: Ex-Bullet For My Valentine-Mitglieder mit neuer Band am Start

Die ehemaligen Mitglieder Band Bullet For My Valentine Jason ‘Jay’ James und Michael ‘Moose’ Thomas haben sich für eine neue Band namens Kill The Lights zusammengefunden. Das Banddebüt “The Sinner” erschien letztes Jahr via Fearless Records. Kürzlich hat die Band mit “Chasing Shadows” einen neuen Song veröffentlicht.

In einem Statement sagt Kill The Lights: “Chasing Shadows is der perfekte Songs, textlich, um Jay und seine Talente wieder der Welt näherzubringen. Der Text behandelt das Thema mentale Probleme mit den vergangenen Entscheidungen und Fehlern sowie die Mühe, die es braucht, um sich wieder aufzufangen. Chasing Shadows handelt davon, den Zweiflern zu zeigen, dass sie falsch liegen und um der Welt durch Schweiß, Blut und Tränen zu zeigen, das man schon immer gut genug war.”

Die Band besteht aktuell aus:

James Clark (ex-THROW THE FIGHT) – Vocals

Jordan Whelan (STILL REMAINS) – Guitar

Michael “Moose” Thomas (ex-BULLET FOR MY VALENTINE) – Drums

Jason “Jay” James (ex-BULLET FOR MY VALENTINE) – Bass

Travis Montgomery (ex-THREAT SIGNAL) – Guitar

Den Song “Chasing Shadows” könnt ihr hier hören: