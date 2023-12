Kinoreihe Best Of Cinema bestätigt neues Programm für 2024

Die Kinoreihe Best Of Cinema bestätigte kürzlich ihr neues Programm für das kommende 2024. An jedem 1. Dienstag im Monat gibt es verschiedene Klassiker (nur) im Kino. Geliebte Kultfilme und Highlights der Filmgeschichte können so noch einmal auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Im kommenden Halbjahr werden neben STUDIOCANAL mit TOBIS und CONSTANTIN FILM zwei weitere Verleiher an der BEST OF CINEMA-Reihe partizipieren und das sorgsam ausgewählte Programm mit DAS FÜNFTE ELEMENT, DER BAADER MEINHOF KOMPLEX und DER BEWEGTE MANN bereichern. Im zweiten Halbjahr 2024 folgen weitere Kooperationen mit CAPELIGHT PICTURES und X VERLEIH, die das Line-up mit Filmen aus ihrem Repertoire abrunden.

© Studiocanal – Best Of Cinema – Meister zurück im Kino

„Die Reihe hat sich inzwischen als feste Größe etabliert. Das merken wir vor allem daran, dass an jedem ersten Dienstag im Monat unter den drei besucherstärksten Filmen des Abends der jeweilige BEST OF CINEMA Titel ist“, sagt Gregor Freund von UCI.

Andreas Fink von Cineplex ergänzt: „Dass BEST OF CINEMA als Gemeinschaftsprojekt in Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen entstanden ist, zählt für uns als besonders schöne Erfahrung.“

„Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit, wie zuletzt schon mit CONSTANTIN FILM und CAPELIGHT PICTURES, mit zwei weiteren Verleihern ausbauen konnten und in 2024 auch TOBIS und X VERLEIH die Reihe mit starken Titeln bereichern werden“, kommentiert Mathias Fuß von Kinopolis das neue Programm.

“Folgende Filme sind für das erste Halbjahr 2024 terminiert:

DIENSTAG, 2. JANUAR

PAKT DER WÖLFE

Der außergewöhnliche, brillant besetzte Genremix unter der Regie von Christophe Gans bewegt sich irgendwo zwischen History, Fantasy, Action und Horror und besticht durch seine grandiose Ästhetik, die in der 4K-restaurierten Fassung ein eindrucksvolles Kinoerlebnis verspricht.

DIENSTAG, 6. FEBRUAR

DAS FÜNFTE ELEMENT

Das Sci-Fi-Meisterwerk von Luc Besson brach im Kinojahr 1997 dank überbordender Fantasie, spektakulären Effekten und den vom Action-Superstar Bruce Willis angeführten Mega-Cast sämtliche Rekorde. Jetzt erleben wir ihn im Kino so scharf wie nie – in bestechendem 4K.

DIENSTAG, 5. MÄRZ

DONNIE DARKO

Mit seinem Spielfilmdebüt schuf der erst 26-jährige Richard Kelly einen Kultfilm für eine ganze Generation. Ausgestattet mit einem großartigen Cast und einem stimmungsvollen 80s-Soundtrack wurde DONNIE DARKO zur Inspiration vieler Filmemacher und ist nun restauriert zurück!

DIENSTAG, 2. APRIL

DER BAADER MEINHOF KOMPLEX

Ein eindringliches Porträt der RAF-Terroristen, gespielt von Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek und Martina Gedeck, von Produzent Bernd Eichinger und Regisseur Uli Edel – atemberaubend für die Leinwand restauriert.

DIENSTAG, 7. MAI

THE DOORS

Das mitreißende Biopic von Oliver Stone über The Doors mit Val Kilmer in der Rolle des legendären Frontmanns Jim Morrison bringt mit authentischen Konzertszenen den Sound der 1960er zurück und begeistert nicht nur Fans von The Doors in 4K.

DIENSTAG, 4. JUNI

DER BEWEGTE MANN

Die deutsche Kultkomödie von Sönke Wortmann kommt zurück ins Kino: Der Film über (Un)treue, die Vorstellung von Liebe und sexuelle Identität bewegte das Publikum in den 90ern und garantiert hervorragende Unterhaltung mit präziser Situationskomik.

Die Kino-Event-Reihe BEST OF CINEMA:

Die monatliche Kinoreihe bringt an jedem 1. Dienstag im Monat Kultfilme & Evergreens zurück auf die große Leinwand. Weiterhin bekommen Klassiker einen festen Platz im Kinoprogramm: Ca. 300 Kinos haben sich zusammengefunden und präsentieren unter dem Namen BEST OF CINEMA in Kooperation mit STUDIOCANAL Highlights der Filmgeschichte zurück auf der großen Leinwand.

Weitere Infos zur Reihe gibt es auf www.bestofcinema.de.”

