KMPFSPRT covern “Denkmal” von Wir sind Helden”

Am 27. Oktober erscheint von KMPFSPRT eine 7”-Single mit zwei Stücken via Rookie Records. Aufgenommen die beiden Stücke in den Dortmunder Monkey Moon Studios von Menny Leusmann und Jochen Müller. Die beiden Stücke sind allesamt Coverversionen. “Denkmal” von Wir sind Helden”, “21, 22, 23” von Annenmaykantereit. In der Vergangenheit coverten die Kölner bereits die Songs „Ohne dich“ von der Münchener Freiheit und „Die Welt kann mich nicht mehr verstehen“ von Tocotronic.

© KMPFSPRT – Denkmal (Artwork)

