KMPFSPRT mit neuer Single “Das Ende aller Tage”

Die Kölner KMPFSPRT haben mit “Das Ende aller Tage” ihre zweite Single aus ihrem kommenden Studioalbum “Aus gegebenem Anlass”, das am 5. April 2024 über Rookie Records erscheint, veröffentlicht. Wie schon in der ersten Auskopplung „Bisher alles gut“ geht es auch in „Das Ende aller Tage“ äußerst politisch zu.

Die Band dazu; „Sie sitzen bei Lanz und erzählen Lügen. Sie hetzen, sie zündeln, sie spalten, sie diffamieren. Entweder aus Überzeugung oder aus Kalkül. Schwer zu sagen, was davon schlimmer wäre. Sie bezeichnen sich selbst als „konservativ“. Wir buchstabieren in „Das Ende aller Tage“, was sie wirklich sind: A B G E F U C K T E N A Z I Schweine.“

