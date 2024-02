Lesung mit Jussi Adler-Olsen in Unna abgesagt

Vor einigen Wochen berichteten wir über eine Lesung vom berühmten, dänischen Autor Jussi Adler-Olsen. Die Veranstalter haben heute bekannt gegeben, dass die Lesung in Unna aber auch alle anderen Lesungen in Deutschland vorerst krankheitsbedingt abgesagt werden müssen. Ein Nachholtermin ist bisher nicht absehbar. Das Statement von Mord am Hellweg lautet:

„+++ ABSAGE +++ Lesung mit Jussi Adler-Olsen in Unna +++ ABSAGE +++

Wir haben schlechte Nachrichten! Der dänische Erfolgsautor Jussi Adler-Olsen hat mit großem Bedauern seine Lesetour in Deutschland krankheitsbedingt absagen müssen. Das betrifft auch seine bereits ausverkaufte Lesung im Rahmen von „Mord am Hellweg XI“ am Mittwoch, den 27.03.2024 um 19:30 Uhr in der Erich Göpfert Stadthalle in Unna. Ein Nachholtermin ist zu diesem Zeitpunkt bedauerlicherweise nicht absehbar. Bereits erworbene Tickets werden erstattet.

Alle Infos zur Rückerstattung findet Ihr hier: http://www.mordamhellweg.de/festival/1673-lesung-mit-jussi-adler-olsen-aus-verraten-wegen-er-krankung-abgesagt „

