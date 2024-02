Linkin Park kündigen „Papercuts (Singles Collection 2000-2023)“ an, neue Single „Friendly Fire“

Linkin Park kündigen mit „Papercuts (Singles Collection 2000–2023)“ ihr erstes allumfassendes Greatest Hits Album an. Das Album wird am 12. April auf Warner Records erscheinen. Die neue Single „Friendly Fire“ wird ebenfalls angekündigt. Dieses Stück stammt aus der „One More Light“-Ära. In Deutschland erscheint ein exklusives Single-Bundle.

Das Album wird bei allen digitalen Plattformen und in verschiedenen physischen Konfigurationen erhältlich sein, darunter CD, Kassette und Doppel-Vinyl. Auf Vinyl hat man die Wahl zwischen mehreren farbigen Vinyl-Varianten in limitierter Auflage, einer Zoetrope Picture Disc und schwarzem Vinyl.

Gebündelt auf einem Album, bietet die Sammlung eine umfassende Retrospektive ihres bisherigen Weges, die von „Crawling“ und „Somewhere I Belong“ bis hin zu der begehrten Rarität „QWERTY“ reicht. Das vollständige Tracklisting gibt es unten in der Übersicht.

„‘Friendly Fire‘ war immer einer unserer Lieblingssongs aus den ‚One More Light‘-Sessions“, kommentiert Brad Delson. „Irgendetwas daran war jedoch nicht ganz rund, daher beschlossen wir damals, ihn vorerst zurückzustellen, obwohl er kurz vor Fertigstellung war. Als wir uns auf die Suche nach einem unveröffentlichten Track für unsere Greatest-Hits-Sammlung machten, war ich einfach nur überwältigt von der Kraft des Songs – seinem Storytelling, dem Gesang, den Klanglandschaften. Ich dachte bei mir: ‚Vielleicht waren wir damals doch weiter, als uns bewusst war.‘ Wir haben uns zusammengesetzt und einige der fehlenden Teile miteinander verbunden, die sich – aus welchem Grund auch immer – während der Aufnahmen von ‚One More Light‘ nicht offenbart hatten. Ich kann es kaum erwarten, es nun dem Rest der Welt zu zeigen. Es ist eine so schöne, packende, herzzerreißende, hoffnungsvolle Geschichte, dich mich noch heute sehr berührt.“

Mike Shinoda fügt hinzu: „Wenn wir ein Linkin-Park-Album machen, ist es mir wichtig, dass ich jeden einzelnen Song liebe und komplett an ihn glaube. Ich hoffe, dass jeder einzelne Track, wenn er für sich genommen da draußen gehört wird, etwas ist, worauf ich stolz sein kann und das zugleich bei den Hörer:innen andockt. Auf diese Weise sind wir alle durch dieselbe Energie miteinander verbunden. Das Kuratieren der Tracks für ‚Papercuts‘ war eine Freude. Jeder Song der Sammlung ist sowohl ein einzigartiger Moment auf unserem Weg als auch Teil einer fortlaufenden Geschichte – unserer eigenen ebenso wie eurer. Von unserem ersten Release ‚One Step Closer‘ bis zum brandneuen ‚Friendly Fire‘ umspannt diese Tracklist alle unsere bisherigen Kapitel. Danke, dass ihr Teil unserer Reise wart. Wir hoffen, ihr habt viel Freude an ‚Papercuts‘.“

Linkin Park

„Papercuts

(Singles Collection 2000-2023)“

Label/Vertrieb: Warner Records

VÖ: 12.04.2024

© Linkin Park – Papercuts (Singles Collection 2000-2023) (Artwork)

PAPERCUTS (Singles Collection 2000-2023) Tracklisting:

Crawling Faint Numb/Encore Papercut Breaking The Habit In The End Bleed It Out Somewhere I Belong Waiting For The End Castle Of Glass One More Light Burn It Down What I’ve Done QWERTY One Step Closer New Divide Leave Out All The Rest Lost Numb Friendly Fire

