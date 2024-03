Lord Of The Lost bekommen Zuwachs im Line-Up

Die Hamburger Band Lord Of The Lost bekam kürzlich Zuwachs im Line-Up. Seit letztem Freitag, zum Tourstart der „15 Years of LOTL Tour“, sind sie nun offiziell zu sechst. Benjamin „Benji“ Mundigler, der die letzten sechs Jahre bei LOTL in der Live- und Studio-Crew bereits im Hintergrund tätig war, wird die Band als weiterer Gitarrist und Keyboarder als festes Mitglied komplettieren.

Sänger Chris Harms äußert sich dazu wie folgt: „Es gibt so viele gute Gründe, warum es schon lange an der Zeit war, dass Benji fest bei uns einsteigt, aber vielleicht reicht der eine, der wichtigste Grund: wir alle wollen es gerne so! Es fühlt sich für uns alle einfach richtig an. Und wir sind stolz darauf, ein so großes Talent wie Benji bei uns in der Band zu haben. Die Entscheidung dazu trafen wir bereits im Herbst 2023 und wir sind froh, uns seit heute nun endlich als Sextett präsentieren zu dürfen. Wir sind uns sicher, die besten Fans der Welt werden Benji mit Begeisterung und offenen Armen empfangen!“

Für LOTL geht es bereits morgen in Pratteln (Schweiz) weiter auf Tour und dann durch große Teile Europas – Tourdates siehe unten!

15 Years of Lord Of The Lost – Tour 2024

26.03.2024 – (CH) Pratteln, Z7

27.03.2024 – (FR) Grenoble, L’Ilyade

29.03.2024 – (ES) Barcelona, Salamandra

30.03.2024 – (ES) Madrid, La Paqui

02.04.2024 – (FR) Paris, Élysée Montmartre

03.04.2024 – (LU) Luxemburg, Atelier

04.04.2024 – (DE) Frankfurt, Batschkapp

05.04.2024 – (DE) Köln, Carlswerk Victoria

06.04.2024 – (NL) Amsterdam, Melkweg

17.04.2024 – (CZ) Prag, Roxy

18.04.2024 – (HU) Budapest, Barba Negra

19.04.2024 – (AT) Wien, SimmCity

20.04.2024 – (DE) Stuttgart, LKA Stuttgart

23.04.2024 – (NL) Eindhoven, Effenaar

24.04.2024 – (DE) Berlin, Huxleys Neue Welt

25.04.2024 – (PL) Warschau, Progresja

26.04.2024 – (PL) Krakau, Studio

27.04.2024 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

