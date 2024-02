Lord Of The Lost mit Video zu “The Future Of A Past Life” feat. Marcus Bischoff (Heaven Shall Burn)

Lord Of The Lost haben kürzlich ein Video zum Stück “The Future Of A Past Life” mit dem Sänger Marcus Bischoff von Heaven Shall Burn veröffentlicht. Mit dem Release wird auch die “Blood & Glitter”-Ära geschlossen. Das Resultat könnt ihr nachfolgend sehen und auch die Tourdaten gibt es.

LORD OF THE LOST live 2024:

Tickets & Merch: https://lordofthelost.de

14.12.24 DE – Hamburg / LORDFEST 2024

15 Years Of LORD OF THE LOST:

22.03.24 DE – Nuremberg

23.03.24 DE – Munich – SOLD OUT!

24.03.24 IT – Trezzo sull’Adda

26.03.24 CH – Pratteln

27.03.24 FR – Grenoble

29.03.24 ES – Barcelona

30.03.24 ES – Madrid

02.04.24 FR – Paris

03.04.24 LU – Luxembourg

04.04.24 DE – Frankfurt

05.04.24 DE – Cologne – SOLD OUT!

06.04.24 NL – Amsterdam – SOLD OUT!

17.04.24 CZ – Prague

18.04.24 HU – Budapest

19.04.24 AT – Vienna

20.04.24 DE – Stuttgart – SOLD OUT!

23.04.24 NL – Eindhoven

24.04.24 DE – Berlin

25.04.24 PL – Warszawa

26.04.24 PL – Kraków

27.04.24 DE – Leipzig

U.S. + CANADA 2024:

13.09.24 US – Baltimore, MD

14.09.24 US – New York, NY

15.09.24 US – Boston, MA

17.09.24 CA – Montreal, QC

18.09.24 CA – Toronto, ON

20.09.24 US – Cleveland, OH

22.09.24 US – Minneapolis, MN

24.09.24 US – Denver, CO

26.09.24 US – Phoenix, AZ

27.09.24 US – Los Angeles, CA

28.09.24 US – San Francisco, CA

BACK TO EUROVISION:

10.05.24 SE – Malmö

Special show one day before the ESC Grand Final

FESTIVALS:

06-08.06.24 PL – Gdańsk / Mystic Festival

14-16.06.24 UK – Donington Park / Download Festival

28-30.06.24 FI – Helsinki / Tuska Festival

09-11.08.24 BE – Kortrijk / Alcatraz Festival

10-11.08.24 DE – Hildesheim / M‘era Luna

14-17.08 24 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze

24.08.24 DE – Wuppertal / Feuertal Festival

06-08.09.24 DE – Selb / Festival Mediaval (Exclusive Acoustic Show)

29-30.11.24 DE – Weissenhäuser Strand / Plage Noire

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon