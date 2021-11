Lorna Shore arbeiten an neuem Material

Laut Frontmann Will Ramos, der Band Lorna Shore, arbeitet die Gruppe schon an neuem Material und er hat selbst schon Vocals eingesungen. Das geht aus einem Tweet des Musiker/Sängers hervor.

I love tracking vocals 🙏🏼 new Lorna is coming along better than expected. Let’s 👏🏼 go 👏🏼