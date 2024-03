Manga Day 2024 am 21. September

Am 21. September 2024 findet der diesjährige Manga Day statt. Rund eine Million gratis Manga bei über 1000 Buchhandlungen, Comicshops & Bibliotheken gibt es dann wieder. Es handelt sich dabei um einen Event-Tag rund um Manga in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

2023 fanden sich auf der Leipziger Bücherschau eine Viertelmillionen Besucher*innen ein. Davon rund ein Drittel alleine zur Manga Comic Con. Manga ist nachwievor DAS Trendthema der deutschsprachigen Buchbranche mit weit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Dafür sorgt auch der MANGA DAY, die größte verlagsübergreifenden Kooperation in der deutschsprachi­gen Buchlandschaft.

Der MANGA DAY wurde vor zwei Jahren als Manga-Pendant zum GRATIS COMIC TAG ins Leben gerufen – quasi ein nationaler Manga-Feiertag, an dem Manga-Leser*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Buchhandlungen, Comicshops und Bibliotheken strömen sollen. Dafür sorgen eigens für den Aktionstag produzierte Sonderausgaben (mit Auszügen aus regulären Manga mit 96 oder 128 Seiten), die gratis verteilt werden. 2023 haben über 1.200 Shops und andere Locations am MANGA DAY teilgenommen, über 800.000 gratis Manga gingen am 16. September 2023 über die Ladentheke – doppelt so viel wie im Jahr zuvor.

12 Manga-Label nehmen am MANGA DAY 2024 teil darunter altraverse, Tokyopop, Carlsen Manga! und Hayabusa aus Hamburg, Egmont Manga und Crunchyroll aus Berlin und Manga Cult, TOPP und Panini aus Baden-Württemberg. Und 2024 zum ersten Mal neu dabei: LOEWE Manga (Bindlach), Manga JAM Session (Wien) und Manlin (NRW).

Insgesamt 30 kostenlose Sonderausgaben wird es 2024 geben – von Romance, Boys-Love, Abenteuer, Krimis, SciFi, Slice-of-Life bis zu Kinder-Manga.

Infos zum MANGA DAY 2024 befinden sich auf der offiziellen Website: mangaday.de. Eine Liste der kostenlosen Manga folgt in Kürze.

© MANGA DAY 2024 (© Reyhan Yildirim)

