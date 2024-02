MARSIMOTO: Neuer Single „WASHINGTON P.C.“ draußen

Marsimoto, das außerirdische Alter Ego von Marteria, wird sein letztes Album „KEINE INTELLIGENZ“ am 20.04.2024 veröffentlichen. Jetzt erschien nach den Singles „HEILE WELT“ und „GAGA“ mit „WASHINGTON P.C.“ der dritte musikalische Vorgeschmack auf den Longplayer. Wieder einmal beobachtet Marsimoto unsere Gesellschaft und beschreibt auf der Single die weltlichen Absurditäten.

© Marsimoto – WASHINGTON P.C. (Single-Cover)

Produziert wurde der Track von The Krauts, Beat Halberschmidt, Roland ROY Knauf, Nobodys Face und REAF.

Album

Marsimoto – „KEINE INTELLIGENZ“

Genre: Hip-Hop / Rap

Release Date: 20.04.2024

Label: Marmusic

Vertrieb: BMG Rights Management

Tour

Marsimoto – „Die letzte Tour“ 2024

19.11. – Rostock-Marienehe, MOYA [SOLD OUT]

20.11. – Kiel, Die Pumpe [SOLD OUT]

22.11. – Amsterdam, Melkweg

23.11. – Amsterdam, Melkweg [SOLD OUT]

25.11. – Frankfurt am Main, Batschkapp

26.11. – Stuttgart, Im Wizemann Halle [SOLD OUT]

27.11. – Zürich, Komplex 457

29.11. – München, Tonhalle [SOLD OUT]

30.11. – Praha 5, MeetFactory

01.12. – Wien, Arena

03.12. – Saarbrücken, Garage

04.12. – Münster, Skaters Palace

06.12. – Hamburg, Sporthalle

07.12. – Leipzig, Haus Auensee

08.12. – Hannover, Capitol

10.12. – Dortmund, Westfalenhalle

11.12. – Heidelberg, halle02 [SOLD OUT]

13.12. – Köln, Palladium

14.12. – Berlin, UFO im Velodrom

