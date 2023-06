MARVEL Meisterwerke bei Müller!

Der Panini Verlag und die Drogeriemarktkette Müller haben eine Kooperation gestartet und veröffentlichen sechs Sonderausgaben zu abgeschlossenen Comicserien aus dem Marvel Universum.

Der Panini und die Drogeriemarktkette kooperieren bei MARVEL-Superhelden – MARVEL (c) 2023

Neben den Superheldenbänden “Spider-Man: Blau”, “Avengers: Die Ultimativen”, “Wolverine: Origin” und “Captain Marvel: Die ganze Geschichte” gibt es auch zwei Bände über die Bösewichte des Marvel Universums. Dabei handelt es sich um die besonderen Lieblinge der Marvel Fans “Venom: Symbiose des Bösen” und “Thanos: Thanos triumphiert”.

Jeder Band wird in etwa 150 Seiten haben und 4,99 € kosten. Falls es ein Erfolg sein sollte und von den Fans gut angenommen wird, so wird es in Zukunft weitere solcher Projekte geben.