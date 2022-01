Maus von Art Spiegelman Comickritik

Mit “Maus. Die Geschichte eines Überlebenden” von Art Spiegelman ist ein Comic, im Original “Maus. A Survivor’s Tale”, in schwarz-weiß. Wie bei einem Underground-Comic. Das Werk erzählt die Geschichte seines Vaters, eines Auschwitzüberlebenden, und seiner Mutter. “Nebenbei” hält er noch eigene Reaktionen, die seiner Frau, sowie damals gegenwärtige Momente und vieles mehr fest.

Das erste Buch, es erschien ursprünglich in zwei Teilen, nennt sich “Mein Vater kotzt Geschichte aus” und erschien 1989 auf Deutsch. Das Original “My Father Bleeds History” war nach und nach in Spiegelman/Moulys Avantgarde-Comic-Magazin RAW erschienen und im Jahr 1986 bei Pantheon als Buch. Der zweite Band “Und hier begann mein Unglück” (Original “And Here My Troubles Began”) erschien 1991.

“1992 wurde Spiegelman für Maus als erster Comic-Autor überhaupt mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet”, schreibt Wikipedia.

Ich kann nicht mal erfassen, wie das damals bei der Erstveröffentlichung angekommen und angenommen wurde. Geschweige denn den Inhalt begreifen. Natürlich habe ich von dem Unaussprechlichen gehört. Das, was hier Tieren in dem Mund gelegt wird. Denn die Juden sind Mäuse, die Deutschen Katzen. Und erzählt wird die authentische Lebensgeschichte des polnischen Juden Wladek Spiegelman. In Queen, New York, weit nach dem Krieg erzählt er von dem Leben in Polen, in Auschwitz, Stockholm und New York. Erzählt von der Rettung und vom Fluch des Überlebens.

Als Leser spüre ich die beklemmende Atmosphäre, wie man gebannt an den Lippen des Erzählers hängt und vor Schrecken und Fassungslosigkeit kaum die richtigen Worte, Fragen und Äußerungen findet. Schon all das zu fragen, empfinde ich als mutig. Das alles nochmal zu durchleben ist keinesfalls einfach. Selbst als Leser fühle ich mich unbehaglich, weil es so persönlich, intim ist. Delikat, fragil aber zugleich hart, brutal und zutiefst traurig und erschütternd.

Wer, wie ich, diesen Comic noch nie gelesen hat, dem kann ich es nur ans Herz legen. Es ist schier unglaublich, eine wahnsinnige Tortur, ein einschneidendes Erlebnis für jeden Leser sowie eine großartige Ergänzung zum Unterricht.

Wertung: 10 von 10 Punkte

Titel: Maus

Autor: Art Spiegelman

Verlag: Fischer Verlage

