Monet192 veröffentlichte kürzlich seine neue Single „Step By Step“. Das Musikvideo dazu gibt es weiter unten zu sehen. Zwischen all den Erlebnissen kam auch immer wieder die Liebe vor. Das spiegelt sich auch in den Texten des St. Gallers wider. Immer wieder taucht dieses Gefühl auf. Zwischen Schilderungen, die andere Ereignisse widerspiegeln.

© Monet192 – Step By Step (Credits: WMG)

