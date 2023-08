Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt von Mark Irwin, David Calcano, Juan Riera, Alberto Belandria & Jorge Mansilla Comic Kritik

Mit “Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt” liegt mir die autorisierte Graphic Novel Biografie von den Anfangszeiten bis zum Studioalbum “Ace of Spades” (ihr Durchbruch-Album). Der Fokus liegt gerade in den Anfangszeiten sehr auf Lemmy. Das Ergebnis hat 144 Seiten, kommt im Sonderformat und als eBook. Erschien im Juni 2023 beim Cross Cult Verlag.

© Motörhead – DER AUFSTIEG DER LAUTESTEN BAND DER WELT (Artwork) (© Cross Cult)

Der Verlag schreibt auf seiner Website folgendes: “Laut, Lauter, Lemmy Kilmister: Über 40 Jahre Rockgeschichte

Auf 144 Seiten – randvoll mit atmosphärischem Artwork – erzählt MOTÖRHEAD: DER AUFSTIEG DER LAUTESTEN BAND DER WELT die legendäre Geschichte von Motörheads Frontmann, Lemmy Kilmister, und dem kometenhaften Aufstieg der Band zu einer der einflussreichsten Rockbands aller Zeiten: Von Lemmys Anfängen in einer Reitschule auf dem englischen Land bis hin zu den Aufnahmen des ikonischen Albums Ace of Spades – dem ersten großen internationalen Erfolg der Band – erzählt diese Graphic Novel vom abgefahrenen Leben einer wahren Legende auf der Überholspur.

Mit diesem unverzichtbaren Stück Motörhead-Geschichte und -Überlieferung von David Calcano, Mark Irwin sowie den preisgekrönten Animationsstudios Fantoons erfahren alte und neue Fans mehr über diese legendäre Band, die bekannte andere Musikgrößen wie Metallica und Foo Fighters stark beeinflusst hat. Zudem kommen wir der Legende selbst, Lemmy Kilmister, und seiner faszinierenden Geschichte ganz nah!”

Mick Wall, dem Autor der Biografie “White Line Fever” über und mit Lemmy, wird hier auch einige Male als Quelle genutzt. Oft aber auch andere. Aber das muss auch gar nicht sein. Es gibt genügend andere Quellen. Und dieser Comic geht auch gar nicht so weit – zeitlich – wie die Biografie. Aber man sieht dennoch einige Abgründe, Pechsträhnen und anstrengende Momente und Wege. Man sieht Schlägerei untereinander aber auch mit Fremden. Man wie Motörheads Drummer mit angeklebten Drum-Sticks spielt. Man sieht den Kontakt zu Girlschool und wird gewahr, wie lange sie schon befreundet sein müssen.

Doro Pesch schreibt passenderweise das Vorwort. Kommt im Buch selbst aber nicht vor. Das hätte mich auch gerne interessiert, wie der Umstand ausgesehen hat aus Lemmys Pespektive. Doro schildert das im Vorwort.

Aber es ist ziemlich gut gezeichnet und schriftlich umgesetzt, mach sehr viel Spaß und weckt wieder Erinnerungen. An die Show beim With Full Force vor über 15 Jahren aber auch in Düsseldorf. Eine feine Sache und schon aufbereitet.

